Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46538 Karma: 25030 Jennifer Delaney tire une flèche dans une goutte d'eau avec un arc. Jolie performance... et joli sourire !









Un coiffeur rase les cheveux d'un homme avec un couteau particulièrement bien aiguisé.



