Quand des fourmis s'installent dans une télé

Ants Takeover the Inside of a TV || ViralHog

alfosynchro Re: Quand des fourmis s'installent dans une télé

Je poste trop Inscrit: 05/06/2011 12:08 Post(s): 11427 Karma: 4992 J'ai une amie qui connais quelqu'une dont le compteur d'eau (un ancien) avait été colonisé par des fourmis tel qu'au fil des années, elles avaient attaqué les numéros au point où ça n'était plus lisible.

La société des eaux a remplacé le compteur, mais n'a rien facturé au sujet des consommations passées.



Bon, là, pour la télé, c'est autre chose...

