Cherche un film 80-90

Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2860 Karma: 2232

Hello,



Allez démerdez-vous avec ça vous avez 2h ^^



Non plus sérieusement, je me rappelle d'une scène d'un film (je pense) ou un gars est assis sur une chaise au milieu d'un pièce et de chaque coté de lui il y a comme deux grands disques/pièces en métal et le gars se fait torturer. Je sais plus si il est compressé entre les 2 pièces ou un truc du genre.



Le film passait à la télé un soir ou j’étais rendu chez ma marraine et je devais avoir dans les 10 ans (un truc comme ça pour donner une idée de la date).



Merci bien.

Contribution le : Aujourd'hui 12:22:05