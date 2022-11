Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Incendie d'un magasin de feux d'artifices en Floride 2 #1

Massive Explosion at Melbourne Fireworks Store || ViralHog



Edit :

Apparemment c'est une voiture qui a mis le feu aux poudres suite à un accident qui la vue finir dans le bâtiment. Les employés ont pu sortir pour se mettre à l'abris mais pas le conducteur qui lui est décédé ( Massive Explosion at Melbourne Fireworks Store || ViralHogEdit :Apparemment c'est une voiture qui a mis le feu aux poudres suite à un accident qui la vue finir dans le bâtiment. Les employés ont pu sortir pour se mettre à l'abris mais pas le conducteur qui lui est décédé ( source en anglais ).

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:44