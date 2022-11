Un camion de noël d'une célèbre marque de boissons sucrées s'enflamme + les voies du métro aussi

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7125 Karma: 18738

Un camion de noël d'une célèbre marque de boissons sucrées s'enflamme :



Semi-Truck Seen Spewing Flames



Ça se passe à Bucarest en Roumaine.



Les voies du métro (ou train) à Londres aussi :



Tracks Catch on Fire at North London Train Station

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:04