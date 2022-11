Options du sujet Imprimer le sujet

Moustache Marie s'infiltre - être femme dans les banlieues 1 #1

Je m'installe Inscrit: 04/10 15:33:55 Post(s): 178 Karma: 90

EP.4 - BANLIEUES - LES FEMMES (version longue)



Encore un reportage les deux pieds dans le réel, avec le regard espiègle et incisif de Marie.

Contribution le : Aujourd'hui 22:44:51