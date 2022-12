Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Deux voitures se croisent sur une route étroite + Femme vs Taureau 4 #1

Skwatek
Koreus Addict
Deux voitures se croisent sur une route étroite au bord de l'eau.



Un taureau fait voler une femme par-dessus une barrière pendant un rodéo.



Contribution le : Aujourd'hui 09:52:26

SoBas Re: Deux voitures se croisent sur une route étroite + Femme vs Taureau

Je m'installe Inscrit: 13/04 13:54:45 Post(s): 126 Karma: 158

@FMJ65 a écrit:

2. Heureusement elle était bien rembourrée dans la zone d'impact !

Merci ! Je n'osais pas faire la vanne de peur de me faire meetoosé !

Merci ! Je n'osais pas faire la vanne de peur de me faire meetoosé !

Tout juste oserais-je faire remarquer que la force des taureaux est vraiment très très impressionnante.

Contribution le : Aujourd'hui 11:01:04