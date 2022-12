Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Guitare électrique pliante 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46544 Karma: 25044 Une guitare électrique munie d'un manche pliable.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:40

FMJ65 Re: Guitare électrique pliante 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15003 Karma: 4766 Ce modèle a déjà été montré sur koreus !

Contribution le : Aujourd'hui 10:37:07

defds Re: Guitare électrique pliante 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 17/07/2018 23:27 Post(s): 2044 Karma: 1457 Quand il va tirer sur le manche pour faire un portamento, il va regretter à mon avis.

Contribution le : Aujourd'hui 10:46:44