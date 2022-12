Kolossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 14534 Karma: 11013





- Oh ! Venez voir, Pascal est en train d'assassiner Jean-Claude.

- Encore ?

- Il met du temps, non ?

- On lui dit d'arrêter ou pas ?

- Pardon, j'ai besoin d'accéder à ce truc.

- Oups, désolé. T'as posé ton lundi toi au fait ?









La vidéo est peut-être d'un peu meilleure qualité ici (mais non intégrable) : Un salarié d'une usine chinoise essaie d'assassiner un collègue devant tout le monde, en l'étranglant.La vidéo est peut-être d'un peu meilleure qualité ici (mais non intégrable) : https://weibo.com/7376126187/MhaTXxIqE

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:20