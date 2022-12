Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Une voiture fonce dans un magasin 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46548 Karma: 25054 Un automobiliste s’embrouille les pédales et fonce dans un magasin.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:02:20

gazeleau Re: Une voiture fonce dans un magasin 1 #2

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6964 Karma: 5680 et fauche un commerçant, mais tout le monde s'en fout.



Edit: en fait elle s'embrouille pas dans les pédales, elle loupe simplement son délit de fuite.

Contribution le : Aujourd'hui 14:13:29