Enlèvement d'un enfant sur 3m qui lui sauve la vie

Un tueur/une tueuse sur la route, clairement.



Hier une voiture me laisse passer sur un passage piéton avec une piste cyclable à côté, elle pile un peu, mais devant même pas être à 30. Le mec derrière (qui la collait) a été surpris et a pilé en mode surpris donc. Je me dis que quand même, quelqu'un s'arrête devant un passage piéton, c'est pas le truc le plus extraordinaire qui soit ! Et ça arrive souvent. Comme dans la vidéo "oh, un piéton sur un passage piéton, ben ça alors, quelle surprise ! Comment j'aurais pu deviner ?". C'est juste dingue.



En tout cas, le gars qui sauve l'enfant, c'est clairement un héro, il a pris tellement de risques... Mérite une médaille.

Contribution le : Aujourd'hui 17:02:03