Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia L'indignation à géométrie variable chez LFI 2 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 456 Karma: 637



L’indignation à géométrie variable en une séquence… un peu gênante.

#Quotidien L’indignation à géométrie variable en une séquence… un peu gênante.#Quotidien https://t.co/1zmfv27mEo

Contribution le : Aujourd'hui 11:55:38

Le sujet est verrouillé