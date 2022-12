Options du sujet Imprimer le sujet

gazeleau La sérénité des débats à l'assemblée (Sénégal) 3 #1

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6975 Karma: 5699







BFMTV - 🪑 Sénégal: une députée de la majorité présidentielle jette une chaise à un homologue de l'opposition en plein débat à l'Assemblée En France ce sont les noms d'oiseau qui volent, au Sénégal, ce sont les chaises. Ils sont déjà un niveau au-dessus. Edit: A noter que c'était en réponse à une baffe qu'elle s'était prise (1ère seconde de la vidéo) !!BFMTV -🪑 Sénégal: une députée de la majorité présidentielle jette une chaise à un homologue de l'opposition en plein débat à l'Assemblée

Contribution le : Aujourd'hui 12:31:11

gazeleau Re: La sérénité des débats à l'assemblée (Sénégal) 0 #5

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 6975 Karma: 5699 @Acherontia On remarquera le professionnalisme du caméraman à préserver son matos. Il a d'ailleurs gagné en anticipation depuis ^^

Contribution le : Aujourd'hui 13:24:33