Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Recycler des bouteilles de plastique vides 2 #1

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17552 Karma: 18567

Contribution le : Aujourd'hui 18:37:38

vojack Re: Recycler des bouteilles de plastique vides 0 #2

Je suis accro Inscrit: 01/05/2007 11:23 Post(s): 1036 Karma: 1289 Kilroy1



Je salue l'idée, mais en balayant, les poils de plastique vont se désagréger petit à petit contre le sol, et de ce fait, laisser des millions de micro particules de plastique sur le sol...

Donc à terme, pas sûre que ce soit du recyclage, plutôt, une pollution à retardement

Je salue l'idée, mais en balayant, les poils de plastique vont se désagréger petit à petit contre le sol, et de ce fait, laisser des millions de micro particules de plastique sur le sol...Donc à terme, pas sûre que ce soit du recyclage, plutôt, une pollution à retardement

Contribution le : Aujourd'hui 20:38:52

Moustache Re: Recycler des bouteilles de plastique vides 0 #3

Je m'installe Inscrit: 04/10 15:33:55 Post(s): 231 Karma: 132 On notera que tous les ingrédients d'une "bonne" pub sont là ^^



--

@vojack c'est le cas de tous les balais à base de plastique ou bien spécialement ce plastique ? (PET si je ne m'abuse)

Contribution le : Aujourd'hui 20:59:45