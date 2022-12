Je masterise ! Inscrit: 09/11/2014 18:04 Post(s): 4443 Karma: 1911





Pierluigi Collina contre les arbitres actuels



(je sais c'est une vidéo verticale et c'est exagéré comme exemples, mais entre la musique et les séquences choisies, j'ai bien aimé. Surtout le moment où il se met à crier et on dirait que le joueur s'enfuit + le sourire avec le carton jaune! ) Pierluigi Collina contre les arbitres actuels(je sais c'est une vidéo verticale et c'est exagéré comme exemples, mais entre la musique et les séquences choisies, j'ai bien aimé. Surtout le moment où il se met à crier et on dirait que le joueur s'enfuit + le sourire avec le carton jaune!

Contribution le : Aujourd'hui 12:25:38