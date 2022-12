Urbex : Visite d'un temple souterrain abandonné très original !

Je masterise ! Inscrit: 08/11/2013 15:51 Post(s): 2626 Karma: 7937

Tu as des informations en plus sur le sujet ? Fais pas ton mystérieux, partage !

La tronche des gendarmes quand ils vont comprendre que tout est faux !



Citation :

@Moustache a écrit:

Des grands enfants, ces franc-maçons.

En espérant qu'il n'y ait pas eu de crime là dedans...



Ce sont des sacripants !! Mais oui ils gardent leurs Âmes d'enfant.

Quand j'étais gamin, on jouait au "train fantôme" dans un petit sous-bois, il y avait un petit parcours à faire et par équipe et à tour de rôle, on "piégeait" le parcours avec des trucs sensés faire peur. Bref une fois j'avais trouvé un crâne de lapin et je l'avais suspendu à une ficelle... On s'amuse parfois avec des trucs bizarres pour faire peur et dégoûter les copains... ^^



