Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Un chat qui a un chat dans la gorge + Un autre chat qui miaule bizarrement + serpent dans l'avion 1 #1

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7163 Karma: 18837 Un chat qui a un chat dans la gorge :

Vous navigateur est trop vieux



Un autre chat qui miaule bizarrement :

Vous navigateur est trop vieux



Il n'y a pas un lézard mais bien un serpent dans cet avion :

Vous navigateur est trop vieux

(probablement DJP)

Contribution le : Aujourd'hui 20:14:07