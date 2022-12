Je viens d'arriver Inscrit: 01/12 04:41:12 Post(s): 3

Bonjour à toutes et à tous



Je recherche un film depuis un moment que j'arrive pas à trouver et j'ai vu qu'on pouvait demander de l'aide ici alors je me tourne vers vous en espérant avoir des réponses gratifiante.



Alors, il s'agit d'un film en français que j'avais vu à la télé étant plus jeune environ une vingtaine d'années du genre réalisé par Mathieu Kassovitz un peu comme le film La haine donc film banlieusards/réaliste.



Je me rappelle vaguement de quelques scènes que je vais vous partager.

Alors, dans le rôle principal un jeune de cartier toujours habillé en survetement de sport qui ressemble beaucoup à la jeunesse de Benoît Magimel. J'ai cherché dans sa filmographie et j'ai pas trouvé de résultat qui me font pensé au film que je cherche, donc je ne suis pas sûr que c'est lui.



Dans le film il travail pour un mafieux en costard qui lui sert de chauffeur. Et en parallèle il est un genre d'auxiliaires de vie pour une très vieille dame ou peut-être c'est sa grand-mère. Donc par moment il l'accompagne pour les courses.

Et puis à un moment il décide de lui voler de l'argent à la vieille. Il s'y prend avec un bandana qui lui couvre le bas du visage et surgit par derrière en essayant d'arracher le sac à main de la vieille. Il n'y arrive pas car n'a pas assez de force et la vieille instinctivement arrive à retirer le bandana pendant qu'elle se débat puis reconnaît le jeune qui prendra la fuite.



Il y a aussi cette scène avec le mafieux qui était assez marquante. Donc le mafieux a eu un reglement de compte avec quelqu'un qui l'a trop énervé alors il décide d'aller cherché son arme chez lui avec le jeune. Pendant qu'il charge son arme d'une manière très colérique, averti le jeune qui se tient debout à côté de lui de pas le regarder car il est trop énervé. Mais le jeune n'arrive pas à obéir alors le mafieux pour se défouler, lui dit d'ouvrir la bouche puis lui braqué son arme dans la bouche qui va le pousser contre le mur et lui faire descendre en bas avec la peur pour au final que le mafieux lui fait faire une fellation au jeune qui est agenouillé donc il ya du viol.



Et vers la fin du film, la scène gore qui m'avait choquer le plus c'était le jeune en plein milieu de la rue en journée se fait trancher la gorge par un groupe qui surgit par derrière. Donc on voit le jeune entrain de ramper par terre tout en se tenant la gorge saigner fortement et l'empêchait de respirer.

Je ne me souviens pas si à la fin il survit car c'était trop pour moi j'avais changé de chaîne.

Mais aujourd'hui j'ai envie de le revoir pour voir si j'aurais les mêmes sensations que j'avais il ya 20 ans environ.



Voilà j'espère être assez clair ou frappant.



Merci pour votre lecture en espérant une personne qui connaît bien le film et qui nous partagera le titre.

Contribution le : Aujourd'hui 05:13:45