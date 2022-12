Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un raton laveur attaque une enfant

Une petite fille est attaquée par un raton laveur devant la porte d'entrée d'une maison.





Five-Year-Old Girl Attacked by Raccoon

gazeleau Re: Un raton laveur attaque une enfant #2

pauvre petit raton-laveur qui n'aura rien à becqueter cet hiver

Nyark_Nyark Re: Un raton laveur attaque une enfant #3

gazeleau Si, y'a un bus scolaire qui arrive à la fin de la vidéo pour livrer un nouveau gamin. Si, y'a un bus scolaire qui arrive à la fin de la vidéo pour livrer un nouveau gamin.

LuDdo Re: Un raton laveur attaque une enfant #4

Ca serait bon de voir pour un vaccin contre la rage...

lsdYoYo Re: Un raton laveur attaque une enfant #5

La vidéo coupe un peu tôt. Je soupçonne que le raton laveur va aller crever les pneus du véhicule familial, par vengeance. Niarf.

