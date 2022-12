Chute d'un poids lourd + Une ambulance percute une femme

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46566 Karma: 25099







Truck Tumbles Over California Freeway and on Top of Pile-Up





Une ambulance percute une femme en faisant une marche arrière sur une allée à Belgrade, en serbie.







Dobio na viber. BG table, ne znam i mesto dešavanja. 3.12.2022. Un camion tombe d'une route à Santa Clarita, en Californie.Truck Tumbles Over California Freeway and on Top of Pile-UpUne ambulance percute une femme en faisant une marche arrière sur une allée à Belgrade, en serbie.Dobio na viber. BG table, ne znam i mesto dešavanja. 3.12.2022. https://t.co/tL8cZcj6rE

Contribution le : Aujourd'hui 18:08:52