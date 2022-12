Batterie qui lâche subitement ?

J'aime glander ici Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 5186 Karma: 1011

Bonjour,



J'ai un problème sur mon PC portable Asus et j'essaie donc de poser ma question ici, on ne sait jamais !



Mon ordi a toujours très bien marché sur batterie, je l'utilise régulièrement et il a entre 1h30 et 2h30 d'autonomie selon l'utilisation que j'en fais.



J'ai cessé d'utiliser mon ordinateur pendant 10 jours, je l'ai rangé dans un placard. En le rallumant sur secteur, je vois que ma batterie est chargée à 100%, donc je débranche le câble. Et là, l'ordinateur se coupe instantanément.



J'essaie de le redémarrer mais impossible sans le câble. J'ai tenté le truc d'enlever la batterie et d'appuyer sur le bouton power pendant 1 minute, mais ça n'a rien donné.



Quelqu'un aurait une idée de ce qui pourrait poser subitement problème ?



Merci !

