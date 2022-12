Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Jacob collier se sert de son public comme une chorale 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34744 Karma: 13048 Alors qu'il était en représentation à Londres, l'artiste Jacob Collier a transformé son public en une véritable chorale. Frissons garantis !



Jacob Collier - The Audience Choir (Live at O2 Academy Brixton, London)

