Options du sujet Imprimer le sujet

Acherontia Nouvelles éruptions du Stromboli et de l'Etna 1 #1

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 464 Karma: 657

Stromboli in eruzione, grande flusso piroclastico provoca un maremoto: le immagini dal drone





Etna, si apre frattura eruttiva a 2.800 metri. La lava sgorga tra la neve: le immagini ravvicinate

Contribution le : Aujourd'hui 12:53:17