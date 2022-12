Options du sujet Imprimer le sujet

Kilroy1 Couper les griffes d'un chien

Inscrit: 09/10/2011

Contribution le : Aujourd'hui 19:24:46

alfosynchro Re: Couper les griffes d'un chien

Je ne coupe jamais les griffes de ma dogue argentin ; je la promène assez pour qu'elles s'usent au fur et à mesure.

Contribution le : Aujourd'hui 19:36:43