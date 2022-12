Kayane (player e-sport) détruit un joueur qui vient l'affronter avec un peu trop d'assurance.

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34746 Karma: 13071



(A savoir qu'elle est souvent confrontée à des joueurs qui la prennent de haut lors de salons/événements e-sport)





C’est ce qui arrive quand on vient trop confiant pour m’affronter et que ça parle trop, oh je meurs https://t.co/iHawOk5jbv



