femme heurté par par un wagon de montagne russe

Je suis accro Inscrit: 17/11/2016 14:10 Post(s): 1036 Karma: 861





Une femme se fait heurté par un wagon de montagne russe alors qu'apparemment elle cherchait son téléphone tombé.

elle est sorti du coma mais beaucoup de séquelle et ne peut plus parler.





Peak Hour Images - UPDATE: Video has been located (and forwarded to VicPolice) of the actual incident from the Royal Melbourne Show. Police have handed the investigation over to @WorkSafe_Vic who have cleared the ride to reopen today. /!\ Ame sensibleUne femme se fait heurté par un wagon de montagne russe alors qu'apparemment elle cherchait son téléphone tombé.elle est sorti du coma mais beaucoup de séquelle et ne peut plus parler.Peak Hour Images - UPDATE: Video has been located (and forwarded to VicPolice) of the actual incident from the Royal Melbourne Show. Police have handed the investigation over to @WorkSafe_Vic who have cleared the ride to reopen today.

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:22