Skwatek Grosse chute d'un motard 1 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46573 Karma: 25126 Un motard chute violemment en roulant sur un talus.



Contribution le : Aujourd'hui 15:27:52

haricot Re: Grosse chute d'un motard 0 #2

Je m'installe Inscrit: 22/10/2015 14:19 Post(s): 497 Karma: 391 wow il a eu de la chance dans son malheur il aurait pu taper un truc ( mur, clôtures barbelés , ravin , voitures , ...)

Contribution le : Aujourd'hui 15:36:50

FMJ65 Re: Grosse chute d'un motard 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15028 Karma: 4789 Voilà ce qui arrive quand on veut respecter le code de la route et doubler à gauche !!!

Contribution le : Aujourd'hui 15:50:04