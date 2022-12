Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Vomi + enfant en bas âge || Un alligator s'invite à un pique-nique 2 #1

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34762 Karma: 13095





-------------------------------------

Il n'est pas prêt de partir si elle continue de le nourrir

Un père constate les dégâts après une tornade de vomi. Promis, 'y a au moins une chute.-------------------------------------Il n'est pas prêt de partir si elle continue de le nourrir

Contribution le : Aujourd'hui 17:53:28

Wiliwilliam Re: Vomi + enfant en bas âge || Un alligator s'invite à un pique-nique 0 #3

La loi c'est moi Inscrit: 07/04/2012 19:19 Post(s): 34762 Karma: 13095 CrazyCow tu peux toujours avoir des enfants et par la suite les inviter à un pique-nique (trop) près d'une rivière à alligators. tu peux toujours avoir des enfants et par la suite les inviter à un pique-nique (trop) près d'une rivière à alligators.

Contribution le : Aujourd'hui 18:03:49