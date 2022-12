Passage à niveau

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7035 Karma: 5768

ça sent la suisse, ça !

J'ai déjà vu ça.

Ils ont tellement peu de place en fond de vallée, qu'il faut faire cohabiter le village, les paturages et la base aérienne qui a dû faire avec l'existent.



Et limite, là-bas, ce sont des chasseurs parqués dans les garages des citoyens ^^

Contribution le : Aujourd'hui 11:02:24