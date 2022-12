Discuter sur son lieu de travail peut avoir de graves conséquences

Je masterise ! Inscrit: 14/04/2021 01:34 Post(s): 3363 Karma: 2104



trad :



Deux personnes debout sur le quai de la voie ferrée se parlaient. L'un d'eux était TTE. Soudain, le fil électrique est tombé d'en haut. Des étincelles ont commencé à sortir du corps et il a chancelé et est tombé sur la piste (Live Wire Falls on Railway TTE CCTV Viral). Cet incident est de la gare de Kharagpur au Bengale occidental. Les images de vidéosurveillance devenues virales sont choquantes.



Selon le rapport d'India Today, l'incident a eu lieu le mercredi 7 décembre. Près de la passerelle du quai numéro 4 de la gare. Le nom de l'officier des chemins de fer est Sujan Singh Sardar. Dans les images, on voit Sujan parler à une autre personne. Puis soudain un fil électrique à haute tension tombe. Dès qu'il est entré en contact avec le fil, des étincelles ont été vues sortir du corps de TTE et il est tombé directement sur la voie ferrée sous la plate-forme.



Peu de temps après l'incident, Sujan Singh a été emmené à l'hôpital ferroviaire de Kharagpur. Son traitement est en cours. Les médecins disent qu'il y a eu des blessures à la tête et dans de nombreuses parties de son corps.



S'adressant à India Today, Kharagpur DRM Mohammad Sujat Hashmi a déclaré:



«Nous ne connaissons pas la raison exacte de la chute du fil. C'était du fil décoratif. Il est possible qu'il soit tombé sur le TTE et se soit blessé. Son état est maintenant stable. Nous lui avons aussi parlé.



Lorsqu'on lui a demandé s'il était nécessaire d'augmenter la sécurité sur la plate-forme, il a répondu:



"Il n'y a aucune question de sécurité là-dedans. Il arrive souvent que les oiseaux ramassent de petits fils. Peut être tombé d'eux. Il n'y avait pas non plus de pont piétonnier, dont quelqu'un aurait pu jeter le fil d'en haut. Peut-être à cause de l'oiseau.



La police des chemins de fer se prépare à enregistrer un cas de négligence sur la base de la vidéosurveillance,





https://www.indiatoday.in/amp/india/story/caught-on-cam-official-electrocuted-by-live-wire-at-kharagpur-railway-station-2306974-2022-12-08 source: https://www.thelallantop.com/news/post/cctv-shows-railway-official-electrocuted-by-a-live-wire-west-bengal trad :Deux personnes debout sur le quai de la voie ferrée se parlaient. L'un d'eux était TTE. Soudain, le fil électrique est tombé d'en haut. Des étincelles ont commencé à sortir du corps et il a chancelé et est tombé sur la piste (Live Wire Falls on Railway TTE CCTV Viral). Cet incident est de la gare de Kharagpur au Bengale occidental. Les images de vidéosurveillance devenues virales sont choquantes.Selon le rapport d'India Today, l'incident a eu lieu le mercredi 7 décembre. Près de la passerelle du quai numéro 4 de la gare. Le nom de l'officier des chemins de fer est Sujan Singh Sardar. Dans les images, on voit Sujan parler à une autre personne. Puis soudain un fil électrique à haute tension tombe. Dès qu'il est entré en contact avec le fil, des étincelles ont été vues sortir du corps de TTE et il est tombé directement sur la voie ferrée sous la plate-forme.Peu de temps après l'incident, Sujan Singh a été emmené à l'hôpital ferroviaire de Kharagpur. Son traitement est en cours. Les médecins disent qu'il y a eu des blessures à la tête et dans de nombreuses parties de son corps.S'adressant à India Today, Kharagpur DRM Mohammad Sujat Hashmi a déclaré:«Nous ne connaissons pas la raison exacte de la chute du fil. C'était du fil décoratif. Il est possible qu'il soit tombé sur le TTE et se soit blessé. Son état est maintenant stable. Nous lui avons aussi parlé.Lorsqu'on lui a demandé s'il était nécessaire d'augmenter la sécurité sur la plate-forme, il a répondu:"Il n'y a aucune question de sécurité là-dedans. Il arrive souvent que les oiseaux ramassent de petits fils. Peut être tombé d'eux. Il n'y avait pas non plus de pont piétonnier, dont quelqu'un aurait pu jeter le fil d'en haut. Peut-être à cause de l'oiseau.La police des chemins de fer se prépare à enregistrer un cas de négligence sur la base de la vidéosurveillance,

Contribution le : Aujourd'hui 14:03:47