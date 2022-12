Lourdes vue autrement

Options du sujet Imprimer le sujet

Un petit clip sympa d'une démonstration de highline 40m au-dessus de la ville réalisée cet automne par l'assos Slackline Pays Basque, dans le cadre du centenaire du musée pyrénéen hébergé dans le château fort de Lourdes. Un évènement urbain très spectaculaire et très rare qui, bizarrement, est passé plutôt inaperçu dans les médias ! (vidéo d'OvershotMedia, photo perso)

