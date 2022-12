Quand tu fais un strike sans le vouloir

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 479 Karma: 702



Explosive Demolition Destroys More Than Planned || ViralHog



L'entreprise devait juste démolir les 4 cheminées à droite et laisser celle de gauche en place. ^^'

Contribution le : Aujourd'hui 17:55:07