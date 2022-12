Coup de boule ! + Une moto sur la mauvaise voie

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46587 Karma: 25162

Un homme se cogne la tête contre une fenêtre en voulant nourrir son chat.





Man Bumps Head Into Open Window While Trying to Feed Cat - 1388870





Un motard se retrouve subitement sur la voie des véhicules qui roulent en sens inverse.





Poor Road Layout Causes Near Miss || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:05:29