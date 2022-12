Options du sujet Imprimer le sujet

Jinroh Couper une grosse balle anti-stress... #1

T aimes ça l asmr espece de petit vicieux?? Ouais t aimes ca...

Vazy fais toi plaiz...

Vazy fais toi plaiz...



cut the biggest ball★ ASMR ★

Contribution le : Aujourd'hui 16:15:24

gazeleau Re: Couper une grosse balle anti-stress... #2

et après, ça va dans la poubelle jaune, ou dans la poubelle bleue ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:31:45

Jinroh Re: Couper une grosse balle anti-stress... #3

J'aime glander ici Inscrit: 03/12/2017 18:49 Post(s): 5757 Karma: 8982

@gazeleau a écrit:

et après, ça va dans la poubelle jaune, ou dans la poubelle bleue ?

La bleue...l océan.

Contribution le : Aujourd'hui 16:37:09