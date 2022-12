Traitement d'une photo par plusieurs techniques

Je suis accro Inscrit: 03/06/2013 14:16 Post(s): 717 Karma: 1546



Grand Duchess Maria Nikolaevna Romanova, 1914, Brought To Life





La photo du sujet a été manipulée numériquement et animée à l'aide de la technologie de l'IA . L'image a été améliorée, colorisée et des mouvements du visage ont été ajoutés (y compris le sourire, le vieillissement, etc.), à l'aide d'outils d'intelligence artificielle et de Photoshop.

Détecter les fakes va devenir très compliqué.

Contribution le : Aujourd'hui 22:38:06