Astuce pour enlever des étiquettes collées

Si l'eau chaude ne marche pas, sur la plupart des colles l’acétone marche plutôt bien, mais d'autres solvants organiques peuvent faire l'affaire (éthanol, méthanol, etc..), la technique de la lame de cutter marche bien quand y'en a pas trop. et sinon c'est la calcination à 400°C (quand y'a plus trop de traces de colle non plus, sinon ça embaume d'odeur de cramé tout le labo )



Dans mon labo on se retrouve souvent avec ce genre de problème mais on a l'avantage d'avoir tout un florilège de possibilités pour s'en débarrasser

Et en méthode encore plus radicale au labo, même si y'a plus le droit à la base, y'a l'attaque au mélange sulfochromique, ça décape bien fort

