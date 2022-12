Options du sujet Imprimer le sujet

ablator Connaissiez-vous La Mousse à Plouf ?

Inscrit: 06/12/2005





Il y a mieux !





https://lamousseaplouf.com/



Souvenez -vous en 2006... on riait de Toot Tone cet appareil fictif et improbable masquant le bruit intempestifs de nos flatulences...Il y a mieux !

Aujourd'hui 19:29:07

Skwatek Re: Connaissiez-vous La Mousse à Plouf ?

Inscrit: 26/11/2005
Sans vouloir foutre la merde, ça fait quand même un p'tit peu plouf !

Aujourd'hui 19:47:01