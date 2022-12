Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74347 Karma: 36281









MilitaryLand.net - Russian tank moving through the ruins of Marinka settlement in #Donetsk Oblast. Prior to Russian Invasion in Feb 2022, ~9089 people lived here. #UkraineRussiaWar Un char de combat se déplace dans la ville de Marïnka en Ukraine (POV)MilitaryLand.net -Russian tank moving through the ruins of Marinka settlement in #Donetsk Oblast. Prior to Russian Invasion in Feb 2022, ~9089 people lived here. #UkraineRussiaWar

Contribution le : Aujourd'hui 14:47:55