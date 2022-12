Options du sujet Imprimer le sujet

Kylian Mbappe s'excuse auprès d'un supporter après lui avoir envoyé accidentellement un ballon en pleine figure.





Kylian Mbappe Hits Fan with Ball





Une montgolfière se pose accidentellement sur un avion.



