Manger les preuves de sa corruption + AquaDom Kaput

Je m'installe Inscrit: 29/01/2020 11:28 Post(s): 486 Karma: 718







Hate Detector - A police sub-inspector in #Faridabad, #Haryana swallowed currency notes, to avoid being trapped by the vigilance team. Reportedly, the cop took a bribe from a person in exchange for initiating action on his complaint of buffalo theft. #SubInspector #MahenderPal #ViralVideo



Edit :

En espèrant qu'elle reste plus longtemps que la précédente.



------------------------------------------------------------------------------------------



A Berlin, le plus grand aquarium cylindrique au monde a explosé et déversé ses 1000 tonnes d'eau.





Robin Alexander - Die FDP-Abgeordnete ⁦@sandra_weeser⁩ war auch im Radisson Blu als der #Fischtank explodiert. Hier ihr Video. Gleich erzählt sie davon live auf @welt





Niklas Scheele - Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion Lors de son arrestation par des policiers en civils, un policier corrompue tente d'avaler le pot-de-vin qu'il venait de réclamer à un mariage pour détruire les preuves à son encontre.Hate Detector- A police sub-inspector in #Faridabad, #Haryana swallowed currency notes, to avoid being trapped by the vigilance team. Reportedly, the cop took a bribe from a person in exchange for initiating action on his complaint of buffalo theft. #SubInspector #MahenderPal #ViralVideoEdit :En espèrant qu'elle reste plus longtemps que la précédente.------------------------------------------------------------------------------------------A Berlin, le plus grand aquarium cylindrique au monde a explosé et déversé ses 1000 tonnes d'eau.Robin Alexander - Die FDP-Abgeordnete ⁦@sandra_weeser⁩ war auch im Radisson Blu als der #Fischtank explodiert. Hier ihr Video. Gleich erzählt sie davon live auf @weltNiklas Scheele - Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion

Contribution le : Aujourd'hui 10:14:06