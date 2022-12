Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Un pilote s'éjecte d'un avion de chasse + Birdtone 1 #1

Un pilote s'éjecte d'un avion de chasse F-35B pendant un atterrissage raté.





Video: Pilot ejects from F-35B near White Settlement, Texas





Video: Pilot ejects from F-35B near White Settlement, Texas





La sonnerie Birdtone avec un oiseau.





Birdtone

Contribution le : Aujourd'hui 10:28:39

FMJ65 Re: Un pilote s'éjecte d'un avion de chasse + Birdtone 0 #2

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 15055 Karma: 4806 1. Il s'est éjecté soit un peu tard, soit un peu trop tôt. Me demande si la non coupure des gaz est consécutive à une erreur du pilote ou bien un pb de l'avion ? M'est d'avis qu'on ne saura jamais ....

Contribution le : Aujourd'hui 11:33:42