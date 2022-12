Jouer avec 2 casques Meta Quest 2 dans la même pièce ?

Je m'installe Inscrit: 14/06/2014 13:46 Post(s): 229 Karma: 248

Salut tout le monde ! Impossible de trouver la réponse à ma question en fouillant sur internet. Je possède un casque Meta Quest 2 depuis quelques temps et un ami vient d'en prendre un. Je me demandais si il était possible de jouer ensemble au même jeu dans la même pièce. Si oui, va-t-on se voir ? Risque de collision ou non ? Dans quel paramètre doit-on aller pour configurer cela ? Bref, quelqu'un a-t-il la réponse à cette question ?

Contribution le : Aujourd'hui 10:45:52