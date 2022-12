Options du sujet Imprimer le sujet

Wiliwilliam Un skieur déclenche une avalanche



Le skieur a miraculeusement survécu.

https://poland.postsen.com/business/143358/Russia-The-skier-just-disappeared-The-avalanche-recorded-by-the-camera.html

ça se passe dans les montagnes du

Un skieur glisse le long d'un ravin. Quand soudain, la neige s'effondre sous ses skis, déclenchant de suite une avalanche.Le skieur a miraculeusement survécu.ça se passe dans les montagnes du Khakassia

Contribution le : Aujourd'hui 13:06:23

lsdYoYo Re: Un skieur déclenche une avalanche

Et le reste du groupe qui s'approche bien près de la cassure...

Contribution le : Aujourd'hui 13:25:00

FMJ65 Re: Un skieur déclenche une avalanche

Un âne ! Ca s'appelle une corniche. Un danger très connu et très facile à éviter. Contrairement à une avalanche.

Et les autres qui s'approchent, histoire de s'assurer qu'il n'y aurait pas un peu de rab ....

Et les autres qui s'approchent, histoire de s'assurer qu'il n'y aurait pas un peu de rab ....

Contribution le : Aujourd'hui 13:26:31

gazeleau Re: Un skieur déclenche une avalanche

Le montagnard que je suis peut-il dire qu'il est con ? tout comme les autres qui se placent sur la même corniche qui vient de se briser ?

Contribution le : Aujourd'hui 13:29:28