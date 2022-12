Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek [Teaser] Barbie

Le premier teaser du film "Barbie" dont la sortie en salles est prévue pour l'été 2023.





BARBIE | Teaser Officiel (VOST) – Greta Gerwig, Margot Robbie, Ryan Gosling

Contribution le : Aujourd'hui 15:34:11

gazeleau Re: [Teaser] Barbie

J'ai cru voir Barbie 2001 quelques secondes; la cible aura-t-elle cette référence ?

Contribution le : Aujourd'hui 16:17:35