Skwatek Astuce pour décortiquer les crevettes 2 #1

Koreus Addict Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 46612 Karma: 25200 Comment décortiquer une crevette avec une fourchette.





Contribution le : Aujourd'hui 10:53:55

Kilroy1 Re: Astuce pour décortiquer les crevettes 0 #2

Je poste trop Inscrit: 09/10/2011 11:09 Post(s): 17617 Karma: 18780 C'est pas kon mais je préfère ma méthode : regarder ma femme le faire

Contribution le : Aujourd'hui 10:56:18