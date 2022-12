Options du sujet Imprimer le sujet

L-etudiante Etude addiction 1 #1

Bonjour,



Je suis étudiante et je fais une étude sur l'addiction aux réseaux sociaux/internet.

J'aurai besoin de volontaires (15-20 ans) pour répondre à quelques questions rapides. Si vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux/internet, cela pourrait énormément m'aider !



sinon, vous savez où je pourrais trouver des personnes intéressées ??



Merci d'avance !!

Contribution le : Aujourd'hui 11:23:26