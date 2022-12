Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Solidarité entre supporters argentins 3 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 74364 Karma: 36294 Solidarité entre supporters argentins pour aider un camarade à monter sur un abribus





Contribution le : Aujourd'hui 17:49:59

LeFreund Re: Solidarité entre supporters argentins 1 #2

Spécial K Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 7215 Karma: 18919 *solidité des abris bus argentins

Contribution le : Aujourd'hui 18:07:09

CrazyCow Re: Solidarité entre supporters argentins 0 #3

Je poste trop Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 17471 Karma: 25389 Je suis sûr que certains ont fini à l’hôpital vu ce qu’on voit sur la [link=https://www.koreus.com/video/qatar-2022-drone-argentine.html]vue de drone[/url] de la place principale de Buenos Aires.

Contribution le : Aujourd'hui 18:18:31