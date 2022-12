Je masterise ! Inscrit: 09/12/2005 12:38 Post(s): 2870 Karma: 2239

Salut,



Ouaiiiiiiiiii c'est bon. Non en fait je sais pas.



Je cherchais un trainer sur FlingTrainer (gars fiable jamais de problème) et puis ça me saoulait de faire une recherche par nom alors je suis repasser par Google et bingo.



Bref je telecharge, décompresse et lance mon .exe et ....... nothing.



Bon je vous passe le tout.



Bref en fait j'étais rendu sur Fling-Trainer, quel con, pff première fois que ça m'arrive, trop fatigué j'ai pas fait gaffe.



Alors ensuite :



- ADWcleaner = rien

- Malwarebytes = rien (hormis 2 log pour un générateur de clé mais safe)

- Windows Defender = rien

- Processus = rien de probant

- Utilisation des ressources = Processeur @ 5%, Memoire @ 20% (3.1 sur 16Go) le reste a 0 (disque, gpu), le reseau est utiliser normal quand je suis sur youtube et sans rien faire j'ai des petit pics de temps en temps a 32kb



J'ai fouiller un peu partout (programdata, users, ...) rien. Chercher par fichiers récent rien.



La seule chose qui revient :

- SVCHost.exe (process Windows apparement) que malwarebytes me détecte régulièrement du type entrant (peut être rapport au fait que j'ai activer TPM 2.0 et que maintenant je suis apte pour Windows 11)



Alors je suis dubitatif ?! Finalement rien ? Un truc qui marche pas ? Par contre j'ai remarqué que dans le gestionnaire de tâche/démarrage j'ai un truc appeler "Nouveau" sans aucun éditeur, était en démarrage automatique, alors j'ai mit en désactivé mais pas fait gaffe si rapport.



Voilà je sais pas, je sais plus, je suis perdu ^^



A la vôtre.

