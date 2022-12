Alice et Sparkle un livre pour enfants généré par IA et vendu sur Amazon

Au Kalme Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 7106 Karma: 5837

les procès pour plagiat vont se multiplier.

les juristes n'auront qu'à comprendre que les IA ne font que copier/amalgamer pour statuer.



Les métiers d'avenir ne sont plus écrivains, illustrateurs, ni programmeurs, mais juristes, avocats et juges (et quelques greffiers de plus aussi)

Contribution le : Aujourd'hui 12:34:28