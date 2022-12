Messi et quatre coéquipiers vs Câble

Options du sujet Imprimer le sujet

ESPN Argentina - ¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina. Se le voló la gorra a Leandro Paredes. Assis à plusieurs mètres de hauteur sur un bus à impériale, Lionel Messi et quatre coéquipiers ont évité de justesse de se faire faucher par un câble pendant la célébration des champions du monde argentins dans les rues de Buenos Aires.ESPN Argentina - ¡CUIDADO CON LOS CABLES MUCHACHOS! Insólito momento en la llegada de los campeones del mundo a Argentina. Se le voló la gorra a Leandro Paredes.

J'ai pensé tout pareil. De fête populaire à deuil national en 2 secondes... Citation :J'ai pensé tout pareil. De fête populaire à deuil national en 2 secondes...

